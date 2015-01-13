Очень надеюсь, что мои скромные умения помогут вам :)

Переводы - мое хобби. Я не имею ни высшего переводческого образования, ни гигантского портфолио. Английским языком я владею настолько, насколько мне нужно для общения с иностранцами. Пока я буду здесь работать, я буду совершенствовать свой язык, чтобы переводы, что я буду вам составлять, оказались если не наилучшими, то уж точно довольно приятными глазу. Согласен на почти минимальную оплату, ибо основная причина моего появления здесь - опыт.

По мере появления выполненных работ на это сайте, в резюме они будут появляться.

Хорошего дня или ночи вам, господа!