HTML, CSS, PHP, MySQL, векторная и растровая графика
Разработка Web-сайтов и дизайна к ним
Наполнение готовых каркасов контентом
Корректный перевод электронных документов в HTML формат для отображения на сайтах
Профессиональное форматирование электронных документов (курсовые, дипломные работы, договора, бланки документов)
Разработка качественных электронных презентаций
Обработка звука, подготовка минусов и фонограмм, озвучивание и дублирование видео.
Индивидуальное и групповое обучение по программам:
1. Базовый курс (OS семейства Windows, MS Office 2007-2010, Internet)
2. Web- дизайн (HTML ,CSS, работа в графических редакторах, включая GIMP и InkScape)
3. Методическая работа по разработке курсов и учебных материалов к ним, под индивидуальные требования заказчиков
Действие аккаунта приостановлено!
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга