HTML, CSS, PHP, MySQL, векторная и растровая графика

Разработка Web-сайтов и дизайна к ним

Наполнение готовых каркасов контентом

Корректный перевод электронных документов в HTML формат для отображения на сайтах

Профессиональное форматирование электронных документов (курсовые, дипломные работы, договора, бланки документов)

Разработка качественных электронных презентаций

Обработка звука, подготовка минусов и фонограмм, озвучивание и дублирование видео.

Индивидуальное и групповое обучение по программам:

1. Базовый курс (OS семейства Windows, MS Office 2007-2010, Internet)

2. Web- дизайн (HTML ,CSS, работа в графических редакторах, включая GIMP и InkScape)

3. Методическая работа по разработке курсов и учебных материалов к ним, под индивидуальные требования заказчиков