Услуги копирайтера

Меня зовут Геннадий - я копирайтер, создаю уникальный контент:

- Продающие тексты

- Инф. тексты, статьи

- Seo-тексты

- Posts для соц.сетей

- Rewriting текстов

Я начинающий специалист в копирайтинге. Сейчас прохожу курсы в школе удаленных профессий

Profi Internet, усиленно изучаю самые современные схемы создания текстов и готов их внедрить для вас.