Геннадий Халтурин GKweblancerGKweblancer
71 годУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Услуги копирайтера
Меня зовут Геннадий - я копирайтер, создаю уникальный контент:
- Продающие тексты
- Инф. тексты, статьи
- Seo-тексты
- Posts для соц.сетей
- Rewriting текстов
Я начинающий специалист в копирайтинге. Сейчас прохожу курсы в школе удаленных профессий
Profi Internet, усиленно изучаю самые современные схемы создания текстов и готов их внедрить для вас.
Портфолио
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