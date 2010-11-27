Открытки, номерки, карточки, визитки, бонбоньерки и другие аксессуары
Придумываем, разрабатываем, создаем, продаем:
- открытки и пригласительные ручной работы и фабричного производства;
- номерки и гостевые карточки на столы;
- бонбоньерки и маленькие подарки для гостей;
- свадебные бокалы для молодых;
- натуральные декоративные свечи;
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Портфолио
- План рассадки гостей (красный с капельками)290 просмотров
- Банкетные карточки в форме домика (золотые)320 просмотров
- Рассадочные карточки в форме сердца (золото)470 просмотров
- Гостевые карточки серебренные (серые с бантиком)326 просмотров
- Гостевые карточки (красные с капельками)265 просмотров
- Свадебные бокалы "Путь Влюбленных"588 просмотров
- Свадебные фужеры "Обручальные Кольца"319 просмотров
- Фужеры для молодых "Жемчужные Ножки" (с жемчугами)363 просмотра
- Свадебные бокалы "Большое Сердце"986 просмотров
- Восковые свечи "Светофор"298 просмотров
- Натуральная свеча "Тортик"285 просмотров
- Декоративные свечи "Море"343 просмотра