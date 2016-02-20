Друзья привет, прочтите внимательно У нас есть уже готовый шаблон сайта Под него нужно собрать контент - отмониторить конкурентов - придумать нейминг, брендирование - фирмстиль и логотип - подготовить структуру - меню, разделы, страницы - собрать тексты, графику - придумать УТПшки Одним словом сайт с ...
- $1000Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужен толковый разработчик. Помочь с самописным движком сайта Ничего нового, PHP+js Несколько разных задач, на 7-10 часов работы подробное ТЗ скину -- если есть что-то на гите, прикладывайте профильВеб-программирование15 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, мне нужна небольшая помощь ( квалификация не нужна, работа очень простая дам видеоинструкцию ) - Сделать по шаблону 20 договоров - Подготовить настройки для разых сайтов ( зарегистрировать счётчики и т.д. ) - Сделать экселевские таблицы ( перебрать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы23 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Здравствуйте, статьи отсюда goo.gl/i0jGTY цена 30 руб. 1К без пробелов, всего 120-130 тыс. сим Тексты несложные, требования простые: 1. Старайтесь оставлять/переставлять ключевые слова(по теме топика) в теле и заголовке 2. Уникальность буду проверять по text.ru, должна быть не менее 83% 3. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Федеральная Домостроительная Компания Мы занимаемся строительством частных(до 3 этажей) домов на всей территории России (дерево, камень, каркасные дома) Нам необходим фирменный стиль: Гайдбук по использованию фирмстиля Фирменные цвета / палитра Шрифты для документов и сайта Логотип (нормальный, монохром, Ч/Б, инверт) Логотип в ...Фирменный стиль14 заявокЗакрыт8 лет назад