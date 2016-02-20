GMTime

Тарас Сусоев GMTime

 
39 летРоссия/Тюмень
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Создать 5 сайтов

    $1000

    Друзья привет, прочтите внимательно У нас есть уже готовый шаблон сайта Под него нужно собрать контент - отмониторить конкурентов - придумать нейминг, брендирование - фирмстиль и логотип - подготовить структуру - меню, разделы, страницы - собрать тексты, графику - придумать УТПшки Одним словом сайт с ...

    WordPress
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки движка Php + JS

    Здравствуйте, нужен толковый разработчик. Помочь с самописным движком сайта Ничего нового, PHP+js Несколько разных задач, на 7-10 часов работы подробное ТЗ скину -- если есть что-то на гите, прикладывайте профиль

    PHPJavascript
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Помочь с рутиной

    Здравствуйте, мне нужна небольшая помощь  ( квалификация не нужна, работа очень простая дам видеоинструкцию )  - Сделать по шаблону 20 договоров  - Подготовить настройки для разых сайтов ( зарегистрировать счётчики и т.д. )  - Сделать экселевские таблицы ( перебрать ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт

    $50

    Здравствуйте, статьи отсюда goo.gl/i0jGTY   цена 30 руб. 1К без пробелов, всего 120-130 тыс. сим  Тексты несложные, требования простые: 1. Старайтесь оставлять/переставлять ключевые слова(по теме топика) в теле и заголовке 2. Уникальность буду проверять по text.ru, должна быть не менее 83% 3. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фирменный стиль

    Федеральная Домостроительная Компания  Мы занимаемся строительством частных(до 3 этажей) домов на всей территории России (дерево, камень, каркасные дома)  Нам необходим фирменный стиль:  Гайдбук по использованию фирмстиля  Фирменные цвета / палитра  Шрифты для документов и сайта  Логотип (нормальный, монохром, Ч/Б, инверт)  Логотип в ...

    Favicon
    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад