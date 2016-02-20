Здравствуйте, статьи отсюда goo.gl/i0jGTY цена 30 руб. 1К без пробелов, всего 120-130 тыс. сим Тексты несложные, требования простые: 1. Старайтесь оставлять/переставлять ключевые слова(по теме топика) в теле и заголовке 2. Уникальность буду проверять по text.ru, должна быть не менее 83% 3. ...