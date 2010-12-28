Юрий оставил заявку, был выбран мною исполнителем и сразу же приступил к выполнению задания. В итоге, через 20 минут всё было сделано! Плюс, как я и просил, Юрий объяснил мне, что и где он изменил, чтобы решить проблему. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество по WordPress))