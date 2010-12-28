GMTrade

Дмитрий GMTrade

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

joss_in
Инна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужна небольшая работа по сайту на 1С
Все вопросы быстро решили, благодаря четкой координации действий со стороны Дмитрия. Отличный заказчик. Рекомендую!
Большое спасибо Инне за выполненную работу! Разобрались с проблемой за час.
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muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Микро-задача по WordPress
PHPWordPress
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Приятный заказчик, рекомендую!
Юрий оставил заявку, был выбран мною исполнителем и сразу же приступил к выполнению задания. В итоге, через 20 минут всё было сделано! Плюс, как я и просил, Юрий объяснил мне, что и где он изменил, чтобы решить проблему. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество по WordPress))
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