Доработать сервис по совмещению двух картинок (создания коллажа) - загружаемой пользователем авы и дефолтной подложкой Требуемые навыки: html5 / css3 / bootstrap / jquery / php / MySQL / Yii2 Идея сервиса - пользователь загружает свою ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать веб-сервис который позволит пользователю загружать и объединять свое фото с дефолтной картинкой сервиса с возможностью расшаривания результата в соцсети (FB / VK). Реализовать возможность оплаты для получения оригинальной картинки (в большом размере).Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
Написание UI web-сервиса для объединения (наложения) двух картинок в одну. Ангуляр (TypeScript), BootStrap, JHipster. Задача - разработка сервиса для загрузки и объединения фото пользователя с подложкой. шаг 1. Загрузка У пользователя должна быть форма для загрузки фото и ввода ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо пофиксить баги, не закомментировать или написать хук, а именно найти причину и исправить Баг 1. http://take.ms/7zXtt Баг 2. http://take.ms/ZumCt Опыт работы с друпал обязателен. Указываем стоимость и сроки. Если качественно будет выполнена работа, продолжим сотрудничество в дальнейшемВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт CMS Modx, на трех языках - агл, нем, рус. необходимо отключить одну из языковых версий сайта на CMS Modx Указывайте стоимость и срок выполнения. Обязательно опыт работы с CMS ModxСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать php / javaScript проект - лендинг с динамической формой регистрации. Форма регистрации меняется в зависимости от метки в url. Все данные должны попадать в гуглдоксВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад