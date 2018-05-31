Написание UI web-сервиса для объединения (наложения) двух картинок в одну. Ангуляр (TypeScript), BootStrap, JHipster. Задача - разработка сервиса для загрузки и объединения фото пользователя с подложкой. шаг 1. Загрузка У пользователя должна быть форма для загрузки фото и ввода ...