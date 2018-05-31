GMks

Гринченко GMks

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dotter90
Дмитрий 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
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очень хороший заказчик рекомендую. Работаем не в первый раз, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Справился с задачей на отлично. Всегда на связи. Качеством работы удовлетворен. Рекомендую как ответственного исполнителя!
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