Архитектурное проектирование, коттеджные поселки, торговые центры, дома

Компания GoldArch («Голд Арх») - это комплексные услуги в области архитектуры и дизайна. Наша команда - это архитектурное бюро и проектная мастерская, объединившие самых лучших и влюбленных в свое дело специалистов. Формально спектр наших услуг можно обозначить, как проектирование, создание дизайн-проектов, строительство и дизайн интерьеров. И на этом заканчиваются формальности, потому что «Голд Арх» - это всегда нечто большее. Мы сопровождаем создание домов на всех этапах - от рождения идеи, до сдачи объекта. Приоритеты наших архитектурных бюро и проектной мастерской отражены в названии: мы генерируем золотые идеи - с точки зрения эксклюзивности и с точки зрения экономии бюджета наших клиентов. Всей своей работой мы разрушаем стереотипы - и в возможностях архитектуры, и в цене - штучные проекты у нас стоят как типовые. Лучшая иллюстрация этому - портфолио нашего архитектурного бюро.

Любой архитектурный проект является отражением мастерства архитектора, его умения использовать свои навыки, знания, опыт, эффективность руководителя, а также понимание потребностей клиента. Не даром говорят, что профессия «архитектор» включает множество известных специальностей.

Одно из преимуществ, Голд Арх, командная работа над проектом. Совместные совещания позволяют увидеть детали, которые порой ускользают из вида, сократить потенциальные расходы и выбрать верные конструктивные решения. При этом у каждого проекта есть ведущий архитектор, который занимается основной работой, общением с клиентом, выездом на площадку, всей деятельностью необходимой для успешной реализации проекта.

Сайт компании http://www.goldarch.ru/

телефон +7(495)979-16-19