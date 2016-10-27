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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Алексей среди оказался единственным кто смог выполнить на первый взгляд легкое, но требующее аккуратности, задание. Советую обращаться. Не подведет! Спасибо
Ответный отзыв
Все понятно, никаких проблем. Рекомендую
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