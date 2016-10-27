GORRA

Алексей GORRA

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Дизайнер с 2005

ПГТИ кафедра дизайна

Полиграфия

Интерьер

Портфолио

Отзывы заказчиков

vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)
$1
10 баллов
9 лет назад
Photo Shop. Вырезать мужчику
Алексей среди оказался единственным кто смог выполнить на первый взгляд легкое, но требующее аккуратности, задание. Советую обращаться. Не подведет! Спасибо
Все понятно, никаких проблем. Рекомендую
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
от 30 дней
нет рейтинга