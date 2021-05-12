Тексты для бизнеса. Четко, конкретно, понятно

Приветствую!Меня зовут Ольга Гаран. Тяжело общаться с человеком, который не понимает Ваш язык. Благодаря 25-летнему общению с покупателями, могу довести мысль четко, конкретно и понятно. Поэтому в моих текстах приоритетом является легкость. Для этого использую простые слова и короткие предложения. Люблю конкретику. Приятно работать с четким ТЗ. Найду нужную информацию и систематизирую ее. Доведу до результата. С исправлением нюансов и коммуникабельностью проблем нет. Каждый текст пишу из чувства любознательности. Но! Не рассматриваю темы, в которых не разбираюсь. По первому образованию я-инженер-технолог швейного производства. Мои любимые темы-психология, дети, мода, спорт, здоровье и красота.Буду рада сотрудничеству)))