Фриланс - это не страшно! Сейчас тяжело,но когда-нибудь это будет просто разминкой!

Я начинающий специалист копирайта. Сейчас прохожу курсы в школе удалённых профессий Profi internet. Усиленно изучаю самые современные схемы создания текстов и готова их внедрить при выполнении заказов. Есть небольшое портфолио в основном из учебных текстов https://drive.google.com/drive/folders/1baHIUHAnYC678_CRf9sSDjMnPzu4MS0l?usp=sharing. Недавно выполнила свой первый заказ на бирже. Он расположен на сайте https://forumplanet.ru/threads/Путешествие-по-Золотому-малому-и-большому-кольцу.2656/. На правки не обижаюсь. Цена за 1 тсбп 100 руб.