Преподаватель экономических дисциплин: «Экономика организации», «Бизнес-планирование», «Внешнеэкономическая деятельность», «Региональная экономика», «Государственное регулирование экономики», «Экономическая теория».
Умения и навыки
Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, Power Point, Sothink Logo Maker, Picasa, IE)
Расчет экономических показателей деятельности предприятия, разработка рекомендаций по результатам расчетов
Умение работать с текстом (быстрый набор, логическое построение, структурирование)
Написание статей, эссе
Создание графических объектов (фото, коллажи, презентации)
Ответственность, организованность
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