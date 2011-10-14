GRACH2011

Надежда GRACH2011

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Преподаватель экономических дисциплин: «Экономика организации», «Бизнес-планирование», «Внешнеэкономическая деятельность», «Региональная экономика», «Государственное регулирование экономики», «Экономическая теория».

Умения и навыки

Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, Power Point, Sothink Logo Maker, Picasa, IE)

Расчет экономических показателей деятельности предприятия, разработка рекомендаций по результатам расчетов

Умение работать с текстом (быстрый набор, логическое построение, структурирование)

Написание статей, эссе

Создание графических объектов (фото, коллажи, презентации)

Ответственность, организованность