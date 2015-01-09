PHP/JS Программист,Дизайнер. Просмотрите мое портфолио,веб-приложение и соц.сеть!
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Зачем я это делаю?
Я поставил себе цель,увидеть девушку своей мечты.К сожалению,разница между нами в 4000 КМ и поэтому я хочу собрать в ближайшем времени 1000$ для поездки к ней.
Собранная сумма : 172$/1000$
За 4 года я практиковался в веб дизайне,и сейчас я хочу найти работу для реализации моих надежд.
Дополнительные срочные услуги:
- Дизайн 'Landing'( Целевой) Страницы менее чем за 2 часа.
Услуги:
- CSS3,HTML5 - Анимации и работа с SVG,Canvas
- JS,JQUERY,PHP
- 3D Моделирование
- Дизайн сайтов,интерфейсов приложений(веб/моб/пк),дизайн игровых уровней/дизайн игрового интерфейса
- Веб-Приложения
- !ЦЕЛЕВЫЕ!(Landing) Страницы!
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Skype - ghostvscrysis
Аккаунт на freelancer.com - https://www.freelancer.com/u/GSSOCIAL.html