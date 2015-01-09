GSSOCIAL

Михаил Картмазов GSSOCIAL

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
PHP/JS Программист,Дизайнер. Просмотрите мое портфолио,веб-приложение и соц.сеть!
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Скидки до 10%,Доп.Бесплатную Работу,Расширенную бесплатную работу.

Зачем я это делаю?

Я поставил себе цель,увидеть девушку своей мечты.К сожалению,разница между нами в 4000 КМ и поэтому я хочу собрать в ближайшем времени 1000$ для поездки к ней.

Собранная сумма : 172$/1000$

За 4 года я практиковался в веб дизайне,и сейчас я хочу найти работу для реализации моих надежд.

Дополнительные срочные услуги:

 - Дизайн 'Landing'( Целевой) Страницы менее чем за 2 часа.

Услуги:

  • CSS3,HTML5 - Анимации и работа с SVG,Canvas
  • JS,JQUERY,PHP
  • 3D Моделирование
  • Дизайн сайтов,интерфейсов приложений(веб/моб/пк),дизайн игровых уровней/дизайн игрового интерфейса
  • Веб-Приложения
  • !ЦЕЛЕВЫЕ!(Landing) Страницы!
Совершенно каждая работа будет адаптивна,и выполнена профессионально.

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Skype - ghostvscrysis

Vk.com - vk.com/ghostukr

Аккаунт на freelancer.comhttps://www.freelancer.com/u/GSSOCIAL.html