PHP/JS Программист,Дизайнер. Просмотрите мое портфолио,веб-приложение и соц.сеть!

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За 4 года я практиковался в веб дизайне,и сейчас я хочу найти работу для реализации моих надежд.

Дополнительные срочные услуги:

- Дизайн 'Landing'( Целевой) Страницы менее чем за 2 часа.

Услуги:

CSS3,HTML5 - Анимации и работа с SVG,Canvas

JS,JQUERY,PHP

3D Моделирование

Дизайн сайтов,интерфейсов приложений(веб/моб/пк),дизайн игровых уровней/дизайн игрового интерфейса

Веб-Приложения

!ЦЕЛЕВЫЕ!(Landing) Страницы!

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Vk.com - vk.com/ghostukr

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