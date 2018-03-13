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Навыки
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Дополнительная информация
Обо мне
Увереный в себе, коммуникабельный, ответственный.
Если считаю, что процесс работы можно облегчить, то молчать не буду. Хорошо развито
логическое и аналитическое мышление. Умею управлять людьми. Найду общий язык в
любой ситуации. Легкообучаем . Люблю качественную музыку. В основном
techno,deep,house .
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