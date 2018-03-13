Графический дизайнер.

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Навыки

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Дополнительная информация

Обо мне

Увереный в себе, коммуникабельный, ответственный.

Если считаю, что процесс работы можно облегчить, то молчать не буду. Хорошо развито

логическое и аналитическое мышление. Умею управлять людьми. Найду общий язык в

любой ситуации. Легкообучаем . Люблю качественную музыку. В основном

techno,deep,house .

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