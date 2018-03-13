GSerg1993

Сергей GSerg1993

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Графический дизайнер.

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Навыки

Adobe Photoshop  CorelDRAW  Adobe InDesign  Web-дизайн  Joomla CMS  Web Design  Документооборот  Электронный документооборот  Графические редакторы  Adobe Dreamweaver  Adobe Design  CorelDRAW Graphics Suite  Adobe CS  MS Office  MS Word  Adobe Illustrator  HTML  CSS  1С: Предприятие 8  Пользователь ПК  Графический дизайн  MS PowerPoint  CorelDRAW Photo Draw  InDesign

Дополнительная информация

Обо мне

Увереный в себе, коммуникабельный, ответственный.

Если считаю, что процесс работы можно облегчить, то молчать не буду. Хорошо развито

логическое и аналитическое мышление. Умею управлять людьми. Найду общий язык в

любой ситуации. Легкообучаем . Люблю качественную музыку. В основном

techno,deep,house .

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