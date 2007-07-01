GTIRRJHJKZ_08

Эвелина Ри GTIRRJHJKZ_08

 
16 летРоссия/Хабаровск
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Художник- иллюстратор

Образование

Школа МБОУ сош № 32, Среднее (школа)

 2024

О себе

Занимаюсь рисованием в традиционном варианте 8 лет,6 лет из которых были проведены в художественном кружке,в цифровом же 3 года.До этого рисовала на заказ различные иллюстрации,полноценные работы,скетчи и так же концепт-арты персонажей и предметов.Рисую только в 2D.Так же занимаюсь обработкой фотографий,рисую логотипы,а так же занимаюсь озвучкой как любитель.

Доп. инфо

написав мне в Ватсапе,Телеграмме,или же в ВК я могу скинуть по необходимости примеры своих работ.

Хобби

В мои увлечения и хобби входят такие вещи как рисование,валяние из шерсти,вязание спицами и крючком,шитьё,вышивание,классическая музыка, искусство эпохи возрождения,создание каких либо предметов,т.е. крафт,классическая литература,так же занимаюсь игрой на калимбе,обрабатываю фотографии,подправляю их,занимаюсь постановкой света для фотографий.

 

Хабаровск


 Возраст: 15 лет

Контакты

+7 914 207-30-10

[email protected]

https://vk.com/idjinx

Языки

  • Английский

     

    B1 - Средний

Навыки

  • Эмоциональный интеллект Профессиональный

  • традиционное рисование Опытный

  • цифровое рисование Опытный

  • креативность Профессиональный

  • использование Adobe Photoshop Базовый

  • Акварель Опытный

  • Карандаш, гуашь Опытный

  • Цифровые иллюстрации Опытный

  • Скетчинг Опытный

  • Ретушь фотографий Базовый

Качества

  • Ответственность

  • исполнительность

  • коммуникабельность

  • позитивность в большинстве случаев

  • умение работать как и в команде,так и в одиночку

  • продумывать план действий

  • постановка приоритетов

Photoshop