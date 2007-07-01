GTIRRJHJKZ_08

Художник- иллюстратор

Образование

Школа МБОУ сош № 32, Среднее (школа)

2024

О себе

Занимаюсь рисованием в традиционном варианте 8 лет,6 лет из которых были проведены в художественном кружке,в цифровом же 3 года.До этого рисовала на заказ различные иллюстрации,полноценные работы,скетчи и так же концепт-арты персонажей и предметов.Рисую только в 2D.Так же занимаюсь обработкой фотографий,рисую логотипы,а так же занимаюсь озвучкой как любитель.

Доп. инфо

написав мне в Ватсапе,Телеграмме,или же в ВК я могу скинуть по необходимости примеры своих работ.

Хобби

В мои увлечения и хобби входят такие вещи как рисование,валяние из шерсти,вязание спицами и крючком,шитьё,вышивание,классическая музыка, искусство эпохи возрождения,создание каких либо предметов,т.е. крафт,классическая литература,так же занимаюсь игрой на калимбе,обрабатываю фотографии,подправляю их,занимаюсь постановкой света для фотографий.

Хабаровск



Возраст: 15 лет

Контакты

+7 914 207-30-10

[email protected]

https://vk.com/idjinx

Языки

Английский B1 - Средний

Навыки

Эмоциональный интеллект Профессиональный

традиционное рисование Опытный

цифровое рисование Опытный

креативность Профессиональный

использование Adobe Photoshop Базовый

Акварель Опытный

Карандаш, гуашь Опытный

Цифровые иллюстрации Опытный

Скетчинг Опытный

Ретушь фотографий Базовый

Качества