GTIRRJHJKZ_08

Эвелина Ри GTIRRJHJKZ_08GTIRRJHJKZ_08
Образование
Школа МБОУ сош № 32, Среднее (школа)
2024
О себе
Занимаюсь рисованием в традиционном варианте 8 лет,6 лет из которых были проведены в художественном кружке,в цифровом же 3 года.До этого рисовала на заказ различные иллюстрации,полноценные работы,скетчи и так же концепт-арты персонажей и предметов.Рисую только в 2D.Так же занимаюсь обработкой фотографий,рисую логотипы,а так же занимаюсь озвучкой как любитель.
Доп. инфо
написав мне в Ватсапе,Телеграмме,или же в ВК я могу скинуть по необходимости примеры своих работ.
Хобби
В мои увлечения и хобби входят такие вещи как рисование,валяние из шерсти,вязание спицами и крючком,шитьё,вышивание,классическая музыка, искусство эпохи возрождения,создание каких либо предметов,т.е. крафт,классическая литература,так же занимаюсь игрой на калимбе,обрабатываю фотографии,подправляю их,занимаюсь постановкой света для фотографий.
Хабаровск
Возраст: 15 лет
Контакты
+7 914 207-30-10
Языки
Английский
B1 - Средний
Навыки
Эмоциональный интеллект Профессиональный
традиционное рисование Опытный
цифровое рисование Опытный
креативность Профессиональный
использование Adobe Photoshop Базовый
Акварель Опытный
Карандаш, гуашь Опытный
Цифровые иллюстрации Опытный
Скетчинг Опытный
Ретушь фотографий Базовый
Качества
Ответственность
исполнительность
коммуникабельность
позитивность в большинстве случаев
умение работать как и в команде,так и в одиночку
продумывать план действий
постановка приоритетов