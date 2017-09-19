Юридические услуги

Юридическая помощь в составлении юридических и процессуальных документов (претензии, жалобы,

заявления, исковые заявления, ходатайства). Досудебное урегулирование споров. Юридические услуги: - составление претензии, жалобы, заявления, искового заявления, ходатайства - от 1000р. (за один

документ); - правовая оценка договоров. Я не использую для работы whatsapp, viber, telegram, вконтакт, facebook. Окончил Воронежский государственный университет (юридический факультет). Опыт работы на

предприятии, в торговой организации. Стаж работы 16 лет.