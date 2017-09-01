GUCCIPREDATOR

Доброго времени суток.

Как человек, приближенный к музыке по долгу работы и собственной инициативе, я уже набрался наглости называть себя музыкантом.

В арсенале имеется собственная студия, многолетний опыт работы, и диплом звукорежиссера. Но моя специализация звучит скромнее - написание музыки.

Жанровое разнообразие имеет место, так что для меня не составит трудности написать, достаточно популярный сегодня, Реп бит(также клауд, трилл и тд.) или Оркестровую сессию. Для полноты понимания, Синт поп, Чилл вэйв, EDM, Pop punk, Indie и другие жанры - далеко не всё, что в моих способностях.