GUCCIPREDATOR

Игорь Шереметьев GUCCIPREDATORGUCCIPREDATOR
27 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Доброго времени суток.
Как человек, приближенный к музыке по долгу работы и собственной инициативе, я уже набрался наглости называть себя музыкантом.
В арсенале имеется собственная студия, многолетний опыт работы, и диплом звукорежиссера. Но моя специализация звучит скромнее - написание музыки.
Жанровое разнообразие имеет место, так что для меня не составит трудности написать, достаточно популярный сегодня, Реп бит(также клауд, трилл и тд.) или Оркестровую сессию. Для полноты понимания, Синт поп, Чилл вэйв, EDM, Pop punk, Indie и другие жанры - далеко не всё, что в моих способностях.
Действие аккаунта приостановлено!