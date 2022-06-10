web-разработка, дизайн (сайты, лендинги, ui/ux)

Привет! Меня зовут Евгений, я из Гомеля Республики Беларусь. Занимаюсь разработкой web-дизайна, версткой и разработкой web-страниц и сайтов (магазины, лендинги, визитки). Настроен на позитив, перспективу, взаимовыгодные отношения, открытое, доступное и дружеское общение.