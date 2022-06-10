Евгений Гуринович GURINOVICH_YGURINOVICH_Y
46 летБеларусь/Гомель
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
web-разработка, дизайн (сайты, лендинги, ui/ux)
Привет! Меня зовут Евгений, я из Гомеля Республики Беларусь. Занимаюсь разработкой web-дизайна, версткой и разработкой web-страниц и сайтов (магазины, лендинги, визитки). Настроен на позитив, перспективу, взаимовыгодные отношения, открытое, доступное и дружеское общение.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- WEB-developer12 просмотров
- Ui/ux10 просмотров