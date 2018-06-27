Студенческие работы любой категории сложности

Здравствуйте! Меня зовут Галина. Мне 47 лет, из которых лет двадцать занимаюсь написанием любых видов студенческих работ: курсовых и рефератов, дипломов, ВКР и магистерских диссертаций. Имею высшее гуманитарное образование, но на основной работе - главный бухгалтер. Так что могу Вам помочь как в экономических вопросах, так и в гуманитарных, а так же в некоторых естественных науках, в первую очередь, в психологии. Хорошо знаю методы мат. обработки данных. По менеджменту умею составлять матрицы SWOT-анализа, проводить анализ конкурентных сил и т.д.