Gabachek

Даниил Хохлов Gabachek

 
19 летКазахстан/Шимкент
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Внимание, оставляю приятные впечатления!

Приветствую! Зовут меня Даниил, мне 18 лет, специализируюсь на дизайне и транскрибации текста.

Любимым занятием является работа в Photoshop. Ранее работал на WorkZilla

О работе со мной:

  • Делаю работу качественно, ответственно

  • Быстро отвечаю на ваши сообщения

  • Подаю заявку только на те заказы которые я в состоянии выполнить

  • Бесплатно сделаю правки к уже выполненной мною работе. Например, если вам понадобится изменить цвет на фото

Род занятий:

  • Обработка и ретушь фотографий

  • Рисование артов в минималистичном стиле (2D Flat)

  • Увеличение размера/разрешения фото (Upscale)

  • Реставрация фотографий

  • Транскрибация текста

  • Написание отзывов/комментариев

  • Видеомонтаж

  • Конвертация изображений/видео/аудио

  • Добавление обложки для аудиофайлов

  • Генерация изображений в Stable Diffusion

Связь:

Программы с которыми я работаю:

  • Photoshop

  • Movavi Video Editor

  • Stable Diffusion

  • Luminar AI

  • Format Factory

  • Benvista PhotoZoom

Публикую свои арты на Wallhaven

Мои работы набрали более 59,072 просмотров

Вы можете ознакомиться с частью моих работ на сайте Wallhaven

Создаю анимированные обои для Wallpaper Engine

Если у вас есть Wallpaper Engine то обязательно подпишитесь на заинтересовавшие вас обои!

Ссылка на Steam мастерскую, где вы можете скачать понравившееся обои: SteamWorkshop ??

Являюсь выпускником марафона "Интернет Гуру"

Марафон был призван научить работать в интернете и дать необходимые навыки для этого.
Из 600 человек прошли его только 18, включая меня.
Список выпускников марафона вы можете увидеть тут: Список

Создаю изображения через нейросеть

Сейчас популярной темой являются Нейросети, такие как Stable Diffusion. С их помощью можно за секунды создать произведение искусства! Главное уметь ими пользоваться, с чем я и могу помочь.

Контактные данные:

Photoshop