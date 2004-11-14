Внимание, оставляю приятные впечатления!

Приветствую! Зовут меня Даниил, мне 18 лет, специализируюсь на дизайне и транскрибации текста.

Любимым занятием является работа в Photoshop. Ранее работал на WorkZilla

О работе со мной:

Делаю работу качественно , ответственно

Быстро отвечаю на ваши сообщения

Подаю заявку только на те заказы которые я в состоянии выполнить

Бесплатно сделаю правки к уже выполненной мною работе. Например, если вам понадобится изменить цвет на фото

Род занятий:

Обработка и ретушь фотографий

Рисование артов в минималистичном стиле (2D Flat)

Увеличение размера/разрешения фото (Upscale)

Реставрация фотографий

Транскрибация текста

Написание отзывов/комментариев

Видеомонтаж

Конвертация изображений / видео / аудио

Добавление обложки для аудиофайлов

Генерация изображений в Stable Diffusion

Связь:

Программы с которыми я работаю:

Photoshop

Movavi Video Editor

Stable Diffusion

Luminar AI

Format Factory

Benvista PhotoZoom

Публикую свои арты на Wallhaven

Мои работы набрали более 59,072 просмотров

Вы можете ознакомиться с частью моих работ на сайте Wallhaven

Создаю анимированные обои для Wallpaper Engine

Если у вас есть Wallpaper Engine то обязательно подпишитесь на заинтересовавшие вас обои!

Ссылка на Steam мастерскую, где вы можете скачать понравившееся обои: SteamWorkshop ??

Являюсь выпускником марафона "Интернет Гуру"

Марафон был призван научить работать в интернете и дать необходимые навыки для этого.

Из 600 человек прошли его только 18, включая меня.

Список выпускников марафона вы можете увидеть тут: Список

Создаю изображения через нейросеть

Сейчас популярной темой являются Нейросети, такие как Stable Diffusion. С их помощью можно за секунды создать произведение искусства! Главное уметь ими пользоваться, с чем я и могу помочь.

Контактные данные: