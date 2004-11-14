Приветствую! Зовут меня Даниил, мне 18 лет, специализируюсь на дизайне и транскрибации текста.
Любимым занятием является работа в Photoshop. Ранее работал на WorkZilla
О работе со мной:
Делаю работу качественно, ответственно
Быстро отвечаю на ваши сообщения
Подаю заявку только на те заказы которые я в состоянии выполнить
Бесплатно сделаю правки к уже выполненной мною работе. Например, если вам понадобится изменить цвет на фото
Род занятий:
Обработка и ретушь фотографий
Рисование артов в минималистичном стиле (2D Flat)
Увеличение размера/разрешения фото (Upscale)
Реставрация фотографий
Транскрибация текста
Написание отзывов/комментариев
Видеомонтаж
Конвертация изображений/видео/аудио
Добавление обложки для аудиофайлов
Генерация изображений в Stable Diffusion
Связь:
Telegram: https://t.me/Gabachek
Gmail: [email protected]
WhatsApp: +77711565095
Discord: Daniil#6222
Программы с которыми я работаю:
Photoshop
Movavi Video Editor
Stable Diffusion
Luminar AI
Format Factory
Benvista PhotoZoom
Публикую свои арты на Wallhaven
Мои работы набрали более 59,072 просмотров
Вы можете ознакомиться с частью моих работ на сайте Wallhaven
Создаю анимированные обои для Wallpaper Engine
Если у вас есть Wallpaper Engine то обязательно подпишитесь на заинтересовавшие вас обои!
Ссылка на Steam мастерскую, где вы можете скачать понравившееся обои: SteamWorkshop ??
Являюсь выпускником марафона "Интернет Гуру"
Марафон был призван научить работать в интернете и дать необходимые навыки для этого.
Из 600 человек прошли его только 18, включая меня.
Список выпускников марафона вы можете увидеть тут: Список
Создаю изображения через нейросеть
Сейчас популярной темой являются Нейросети, такие как Stable Diffusion. С их помощью можно за секунды создать произведение искусства! Главное уметь ими пользоваться, с чем я и могу помочь.
Контактные данные:
Telegram: https://t.me/Gabachek
Gmail: [email protected]
WhatsApp: +77711565095
Discord: Daniil#6222