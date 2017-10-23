Gabemanofficial

Здравствуйте меня зовут Евгений, я занимаюсь созданием видео роликов Для YouTube и прочих платформ. Сотрудничал с достаточно крупными пабликами в контакте с аудитории более 1.000.000 подписчиков.Последнее время занимался введением канала на YouTube с о аудиторией на данный момент около 9000 подписчиков,но канал сейчас находится в застое. Примеры моих работ с канала и площадок с которыми я сотрудничал вы можете посмотреть перейдя по ссылкам ниже. Работу могу выполнить в течение одного- двух дней в зависимости от сложности.

1:)https://www.youtube.com/watch?v=RazRbFGgOBo

2:)https://www.youtube.com/watch?v=hCSiweFSp7A&app=desktopv