GabrielFox

Немного о себе.

Мне 16 лет и я хочу зарабатывать, чтобы покупать свои хотелки на собственные деньги. Хочу начать обеспечивать себя самостоятельно. Имею такие качества, как: грамотность, пунктуальность, усидчивость. Хорошо пишу тексты и грамотно могу их подредактировать, когда есть какие либо грамматические ошибки, также хорошо сочиняю. Достаточно хорошо владею знаниями английского языка, поэтому могу переводить тексты. Также могу работать Менеджером чата и т.п.

Номер телефона: +7(924) 290-63-15