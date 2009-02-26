Копирайтинг, стихи, проза

Образование: ЛНУ им.И.Франко, магистр филологии, 2005 г.; курсы информационных технологий ЛНУ им.И.Франко 3.11.03 - 31.12.03; курсы повышения квалификации при ВПУ №20 по специальности "Средства компьютерной полиграфии" 25.12.07 - 22.02.08.

Лауреат конкурса "Золотий Лелека-2009" http://www.bukvoid.com.ua/events/premii/2009/02/26/215149.html

Знание компьютерных программ: MS Word - хорошо, MS Excel - средний уровень, Adobe Photoshop - начальный уровень.

Скорость набора на компьютере: 130 зн./мин.

Владение языками: русский, украинский - свободно, словацкий - хорошо, английский, чешский - средний уровень.

Личные качества: ответственная, творческая, быстро учусь.