Копирайтинг, стихи, проза
Образование: ЛНУ им.И.Франко, магистр филологии, 2005 г.; курсы информационных технологий ЛНУ им.И.Франко 3.11.03 - 31.12.03; курсы повышения квалификации при ВПУ №20 по специальности "Средства компьютерной полиграфии" 25.12.07 - 22.02.08.
Лауреат конкурса "Золотий Лелека-2009" http://www.bukvoid.com.ua/events/premii/2009/02/26/215149.html
Знание компьютерных программ: MS Word - хорошо, MS Excel - средний уровень, Adobe Photoshop - начальный уровень.
Скорость набора на компьютере: 130 зн./мин.
Владение языками: русский, украинский - свободно, словацкий - хорошо, английский, чешский - средний уровень.
Личные качества: ответственная, творческая, быстро учусь.
Портфолио
- Сила малого198 просмотров
- Окулярова пошесть186 просмотров
- Окуляри215 просмотров
- Жизнь-ребенок156 просмотров
- Цветок167 просмотров
- Вернись170 просмотров
- Послання собачого янгола182 просмотра
- Звідки з'являються квіти?256 просмотров
- Казкова няня215 просмотров
- Феї з Коттінглі: жарт століття147 просмотров
- Про деякі котячі таємниці169 просмотров