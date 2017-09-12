Креативные, не дорогие логотипы и видеомонтаж

Алексей, 20 лет.

Занимаюсь фрилансом более 7 месяцев. На этом сайте недавно, поэтому пока работаю на отзывы и репутацию.

Работаю быстро, качественно и креативно.

Готов к постоянному сотрудничеству.

Предлагаю несколько вариантов, клиент сам выбирает наиболее понравившуюся работу.

Навыки: видеомонтаж, создание логотипов, создание субтитров к видео, редактирование текстов, в совершенстве владею программами Microsoft Word и Microsoft Excel.