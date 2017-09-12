Алексей Гудилин GadertyGaderty
26 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Креативные, не дорогие логотипы и видеомонтаж
Алексей, 20 лет.
Занимаюсь фрилансом более 7 месяцев. На этом сайте недавно, поэтому пока работаю на отзывы и репутацию.
Работаю быстро, качественно и креативно.
Готов к постоянному сотрудничеству.
Предлагаю несколько вариантов, клиент сам выбирает наиболее понравившуюся работу.
Навыки: видеомонтаж, создание логотипов, создание субтитров к видео, редактирование текстов, в совершенстве владею программами Microsoft Word и Microsoft Excel.
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