Таргетолог:настройка рекламы в соцсетях
Меня зовут Гаджи,я занимаюсь настройкой и запуском рекламных кампаний в instagram\FB\VK\одноклассники\Youtube.
Большой опыт настройки рекламы в инстаграм,оптимизирую ваш бюджет.
Есть дизайнер для создания креативов.
Есть навык управления командой.Руковожу smm агенством Gia_smm.
Вообще планирование,стратегия,аналитика-это моя тема.
Работаю с разными нишами:Инфобизнес,магазины мебели,одежды,салоны красоты,недвижемость.
Продолжаю развиваться в сфере Social Media Marketing.
Всегда на связи, ответственный в работе.
Все что связано с instagram умею и практикую.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Магазин детской одежды127 просмотров
- Nail салон110 просмотров
- Доставка еды:Пицца,роллы Ахама173 просмотра
- Фермерское хозяйство филе116 просмотров
- Лайк центр Дагестан95 просмотров
- Строительная компания Рост88 просмотров
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $136
от 30 дней
нет рейтинга