Таргетолог:настройка рекламы в соцсетях

Меня зовут Гаджи,я занимаюсь настройкой и запуском рекламных кампаний в instagram\FB\VK\одноклассники\Youtube.

Большой опыт настройки рекламы в инстаграм,оптимизирую ваш бюджет.

Есть дизайнер для создания креативов.

Есть навык управления командой.Руковожу smm агенством Gia_smm.

Вообще планирование,стратегия,аналитика-это моя тема.

Работаю с разными нишами:Инфобизнес,магазины мебели,одежды,салоны красоты,недвижемость.

Продолжаю развиваться в сфере Social Media Marketing.

Всегда на связи, ответственный в работе.

Все что связано с instagram умею и практикую.