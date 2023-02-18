Умею не все и вся. Умею хорошо то, что знаю!

Я – новичок в мире фриланса, но это не мешает мне быть решительным и энергичным. Моя страсть к программированию и знание Python, С++/С# позволят мне выполнять проекты на высоком уровне. Я также отлично разбираюсь в редактировании текстов на русском и английском языках, умею писать качественные тексты и копирайтинг. И конечно, могу переводить тексты с русского на английский и наоборот. Я готов принимать любые задания и гарантирую быстрое и качественное выполнение работы. Давайте начнем!