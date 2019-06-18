Бухгалтер-профессионал

Полное ведение бухгалтерского и налогового учета ООО, ИП, (ИФНС, ФСС, ПФР), опыт автоматизации бухучета на базе 1С: Бухгалтерия 8 (8.2 и 8.3), Управление Торговлей и других конфигураций, настройка и создание управляемых форм в 1С, также знание типовых объектов метаданных, СКД, знание «Клиент-Банк», ВЭД, уверенное владение MS Excel, знание бухгалтерского и налогового российского законодательства. Умение вести несколько юридических лиц, распределять свое рабочее время. опыт руководства персоналом, в том числе и удаленное. Анализ рисков, оптимизация налогообложения, коучинг, консультирование по вопросам налогообложения и учета.