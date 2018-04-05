Gagarin61

Михаил Gagarin61

 
35 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка и создание контента

Видео

Анимация

Монтаж

Графика

Креативные решения

Баннеры

Дизайн полиграфии

Нейминг

Портфолио