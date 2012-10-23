Gagarina23

Перевод, редактирование любых текстов

Редактирование, литературная обработка, корректура текстов; перевод с английского языка (+обратный перевод) любых текстов, предпочтительно на юридическую и медицинскую тематику. Также оказываю услуги по написанию рефератов (гуманитарные науки).

Образование: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, филологический факультет. Специализация: лингвокриминалистика (экспертная деятельность, направленная на выявление негативной информации, ложных сведений, признаков экстремистской деятельности и т.п., запечатленных в тексте или любом другом носителе информации).

Профессиональные навыки: безупречная грамотность, высокая скорость, ответственность, способность справляться с большим объемом работы в указанные сроки.