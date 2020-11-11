Профессиональная певица. Диктор. Музыкант. Композитор.
Опыт студийной и вокальной деятельности - более 6 лет.
Качественно на хорошем оборудовании готова помочь Вам со следующими вопросами:
- Запись голоса для рекламного ролика.
- Запись любого текста
- Запись вокала (или бэк-вокала) под минус.
- Написание качественной аранжировки (или снятие партитуры для каверов).
Голос отлично передаёт любое настроение и атмосферу, очень чуткий, гибкий и артистичный. Для дикторской деятельности очень важно обладать завораживающим голосом, который приятно и хочется слушать. Поэтому вы можете смело обращаться по данному вопросу, и я помогу вам украсить ваш проект! Наличие большого опыта студийной записи позволяет быстро, уверенно и качественно записывать любой материал на высоком уровне.
Вокальный тембр - максимально универсальный, в любом жанре (эстрадный вокал, рок вокал, французский шансон, джаз). Есть огромный сценический и преподавательский опыт.
На любую деятельность имеются демо материалы, которые помогут вам оценить мой профессионализм.