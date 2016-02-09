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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Иван помог взглянуть на логотип и сам подход с другой стороны. Сразу видна его экспертность. В итоге доволен сотрудничеством, которое продолжаем и в дальнейшем. Советую
Ответный отзыв
Илья, легко идет на контакт, выслушивает чужую точку зрения, с ним удобно работать.