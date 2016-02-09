Galandec67

Иван Захаров Galandec67

 
32 годаРоссия/Смоленск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Motion Design

1,5 года занимаюсь видео.

Всегда рад сотрудничеству.

Отзывы заказчиков
SEOinSoul
Илья 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Сделать заставку для видео-роликов
Иван помог взглянуть на логотип и сам подход с другой стороны. Сразу видна его экспертность. В итоге доволен сотрудничеством, которое продолжаем и в дальнейшем. Советую
Илья, легко идет на контакт, выслушивает чужую точку зрения, с ним удобно работать.
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