Дизайнер интерьеров, 3d визуализатор

Дизайн интерьеров, 3d визуализация, рабочие чертежи.

Дружественный интерфейс делает работу с компьютером легкой, а дружественный дизайн делает жизнь комфортной. Реалистичная визуализация позволяет четко представить будущий интерьер и убедиться в правильности принятых дизайнерских решений, что убережет от возможных ошибок и дополнительных затрат.Давайте вместе создавать неповторимый friendly-интерьер, чтобы ваше жилое или офисное пространство было красивым, комфортным, технологичным и по-настоящему usability. Программы: 3dsmax+Vray+Corona, ArchiCAD, Photoshop. Опыт - 4 года. Стоимость работ от 140 грн. за кв.м.Сайт: friendlyides.wixsite.com/fid2017