Администратор группы ВКонтакте

Предлагаю вам свои услуги. Администратор группы вКонтакте

Дизайн - Оформление групп (меню,аватарка,внутренние страницы) ,наполнение группы = 400руб

Ведение и модерация группы = 200р в День

- приглашения в друзья 40 человек в день и группу (по желанию можно еще добавить ботов)

- наполнение контентом . 6-8 постов в сутки (приблизительно каждые 2 часа)

- поиск популярных пабликов и групп с целевой аудиторией для рекламы (за ваш счет)

- чистка от спама

- Обработка фотографии. Дизайн Работа в Photoshop CorelDRAW

- Поддержка аккаунта в онлайне по возможности весь день..