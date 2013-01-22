Администратор группы ВКонтакте
Предлагаю вам свои услуги. Администратор группы вКонтакте
Дизайн - Оформление групп (меню,аватарка,внутренние страницы) ,наполнение группы = 400руб
Ведение и модерация группы = 200р в День
- приглашения в друзья 40 человек в день и группу (по желанию можно еще добавить ботов)
- наполнение контентом . 6-8 постов в сутки (приблизительно каждые 2 часа)
- поиск популярных пабликов и групп с целевой аудиторией для рекламы (за ваш счет)
- чистка от спама
- Обработка фотографии. Дизайн Работа в Photoshop CorelDRAW
- Поддержка аккаунта в онлайне по возможности весь день..
Действие аккаунта приостановлено!