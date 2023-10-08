копірайтер, перекладач текстів, реферати,логотипи.

Займаюсь набором тексту будь якого типу, вільно володію українською та російською мовою, знайду підхід до будь якого клієнта, готова до чогось нового, в даний час також вчусь створювати цікаві логотипи. В минулому поет. Люблю працювати, тому стараюсь виконати усі поставлені задачі швидко та якісно. Спокійно ставлюсь до якихось зауважень та сприймаю критику адекватно.Мені важлива думка замовника, але готова також ділитись своїми ідеями та баченням.