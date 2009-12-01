Профиль: Сайты, интерьеры, экстерьеры, фирменный стиль, логотипы...
Нас двое, муж и жена, работаем в сфере дизайна уже около 5 лет.
Знание всех графических пакетов на отличном уровне + бурная фантазия и очень большая любовь к тому, чем занимаемся.
Есть опыт работы как с заказчиками из стран СНГ, так и с зарубежными клиентами. Возможность выполнения, как в одном стиле, так и в креативном смешении.
Будем рады сотрудничеству.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3000
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!