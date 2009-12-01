Профиль: Сайты, интерьеры, экстерьеры, фирменный стиль, логотипы...

Нас двое, муж и жена, работаем в сфере дизайна уже около 5 лет.

Знание всех графических пакетов на отличном уровне + бурная фантазия и очень большая любовь к тому, чем занимаемся.

Есть опыт работы как с заказчиками из стран СНГ, так и с зарубежными клиентами. Возможность выполнения, как в одном стиле, так и в креативном смешении.

Будем рады сотрудничеству.