Настройка рекламы в РСЯ

Меня зовут Терентьева Галина. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла теорию в тренинге "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для Вас бесплатно за отзыв. Мне очень необходима практика.

Гарантирую ответственное отношение к выполнению работы. На данном этапе мою работу будут контролировать опытные кураторы, что в свою очередь можно рассматривать как дополнительную гарантию.

Как Вам такое предложение?

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