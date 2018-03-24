Galina-T

Галина Galina-T

 
55 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Настройка рекламы в РСЯ

Меня зовут Терентьева Галина. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Я прошла теорию в тренинге "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для Вас бесплатно за отзыв. Мне очень необходима практика. 

Гарантирую ответственное отношение к выполнению работы. На данном этапе мою работу будут контролировать опытные кураторы, что в свою очередь можно рассматривать как дополнительную гарантию. 

Как Вам такое предложение? 

Предлагаю обсудить детальнее. 