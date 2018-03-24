Настройка рекламы в РСЯ
Меня зовут Терентьева Галина. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла теорию в тренинге "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для Вас бесплатно за отзыв. Мне очень необходима практика.
Гарантирую ответственное отношение к выполнению работы. На данном этапе мою работу будут контролировать опытные кураторы, что в свою очередь можно рассматривать как дополнительную гарантию.
Как Вам такое предложение?
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