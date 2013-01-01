Galina-sunny

Образование высшее экономическое
Работала ревизором, преподавателем в ВУЗе учтено-экономических дисциплин.
Имею опыт написания бизнес-планов, дипломов, курсовых и контрольных работ, научных статей, обработке аналитической информации.
Могу предоставить услуги по рерайту или копирайту на разнообразную тематику. Написание докладов к выступлениям и защитам.
Высокий уровень владение MS EXCEL, MS PowerPoint.
Создание презентаций на любую тематику различной сложности.
Способна к быстрому овладению новых навыков.
Гарантирую высокое качество работ грамотность, аккуратность и оперативность.