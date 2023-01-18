Galina0890

Транскрибация с аудио /видео в текст
Выполню задачи на которые, у Вас не хватает времени
Переведу аудио/видео/изображение в текст
Быстро и интересно напишу посты для Ваших соц. сетей и статьи, для сайтов
Найду информацию по теме и структурирую материал
Работаю с большим объёмом информации
Выполню мелкие поручения, для онлайн проектов
Бриф - качественное и интересное заполнение
Долгосрочное сотрудничество, добросовестное и честное выполнение задач, доверие, на связи 24/7 ( зависит от часового пояса)
Опыт транскрибации с видео/аудио в текст ( бизнес - тренинги, консультации экспертов, так же в области эзотерики, энергоцелительства, бьюти - сферы и многое другое)
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