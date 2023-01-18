Galina0890

Транскрибация с аудио /видео в текст

Выполню задачи на которые, у Вас не хватает времени

Переведу аудио/видео/изображение в текст

Быстро и интересно напишу посты для Ваших соц. сетей и статьи, для сайтов

Найду информацию по теме и структурирую материал

Работаю с большим объёмом информации

Выполню мелкие поручения, для онлайн проектов

Бриф - качественное и интересное заполнение

Долгосрочное сотрудничество, добросовестное и честное выполнение задач, доверие, на связи 24/7 ( зависит от часового пояса)

Опыт транскрибации с видео/аудио в текст ( бизнес - тренинги, консультации экспертов, так же в области эзотерики, энергоцелительства, бьюти - сферы и многое другое)