Услуги юрисконсульта

Имею огромное желание и определенный запас навыков для решения разнообразных задач в сфере юриспруденции. Я с большим энтузиазмом готова брать в работу задачи любой сложности. В сжатые сроки могу вникнуть в новую тему и найти решение интересующего Вас вопроса. Имею отточенные навыки ведения переговоров и деловой переписки, оформления исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, отзывов на них, а также иных жалоб, запросов и проч. Успешный опыт разрешения вопросов на претензионном этапе. Скрупулёзна в решении задач. Опыт работы в сфере аренды коммерческой недвижимости (веду договоры аренды трех объектов), поставки, перевозки грузов автомобильным транспортом.