Galina2710_1961

Галина Кравченко

Меня зовут Галина Кравченко. Я сертифицированный специалист по настройке интернет - рекламы Рекламной Сети Яндекса. Я знаю, как сделать вашу рекламу эффективной. Я имею успешный начальный опыт и хотела бы развиваться в этом направлении. Предлагаю вам услугу по настройке интернет - рекламы. Аудит сайта и анализ конкурентов. 100% погружение в нишу вашей тематики гарантирую. Если Вам интересно моё предложение - я открыта для обсуждения.