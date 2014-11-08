GalinaBir

Бирюкова GalinaBir

 
59 летРоссия/Ставрополь
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
КОРРЕКТОР: орфАгрОфическим, пу-нктуационным и прочим оТшибкам – НЕТ!

Если сомневаетесь в том, нужен ли Вам РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР, помните:

ничто так не подрывает Ваш авторитет, как наличие в тексте ошибок, опечаток, лексических погрешностей.

Гарантирую полную очистку Вашего текста от этих неприятностей, а также:

    • проверку достоверности фактической части – терминологии, дат, источников, цитат, Ф.И.О. авторов;

    • составление и оформление библиографических списков и ссылок в соответствии с ГОСТом;

    • безупречное форматирование текста, вёрстку PDF;

    • литературное редактирование, избавление от "тошноты", стоп-слов, плагиата…

В общем – всё, что удовлетворит как Вас, так и самого взыскательного читателя.

Обращайтесь, с радостью помогу Вам!

С уважением, Галина.

[email protected]

Примеры работ: https://allfreelancers.su/user/GalinaBir/

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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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