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Если сомневаетесь в том, нужен ли Вам РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР, помните:
ничто так не подрывает Ваш авторитет, как наличие в тексте ошибок, опечаток, лексических погрешностей.
Гарантирую полную очистку Вашего текста от этих неприятностей, а также:
- • проверку достоверности фактической части – терминологии, дат, источников, цитат, Ф.И.О. авторов;
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С уважением, Галина.
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