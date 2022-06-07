GalinaDesigner

Я графический и веб дизайнер с большим опытом работы.

Я дизайнер с высшим специальным образованием. Работала в крупных рекламных агентствах. Всегда ответственно подхожу к задачам и аккуратна в своих проектах. Люблю дисциплину и порядок во всём. У меня большой стаж работы, я не делаю дизайн ради дизайна, во всех проектах есть логика, структура, концепция. Я всегда учусь и обновляю свои знания. Поэтому моим клиентам всегда комфортно работать со мной.