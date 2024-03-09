3D визуализация интерьера 450р кв м/экстерьера
Специализируюсь на 3D визуализации интерьера/экстерьера. Имеется большая библиотека материалов. Выполняю проекты как по ТЗ так и по референсам.
Понятная система ценообразования.
Выполнение работы в оговоренный срок.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы в любое время по тел 8914-207-64-01/WatsApp/Telegram
Я против войны в Украине!
Портфолио
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