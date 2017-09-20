GalinaKuptsova

Галина Купцова GalinaKuptsovaGalinaKuptsova
40 летРоссия/Саратов
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Перевод письменный и устный по тематикам: производство, техника, оборудование, бизнес, юриспруденция, строительство и стройматериалы
Опыт более 10 лет письменных и устных переводов Русский -Английский-Русский по тематикам:
- техника, производственное и инженерное оборудование, строительные материалы, строительство, промышленность, химия (единственный переводчик на крупном производственном предприятии). Спецификации, инструкции, регламенты, стандарты, чертежи и пр.)
- юриспруденция (контракты, судебное производство, нормативно-правовая документация)
- логистика (товаро-сопроводительные документы, таможенное оформление)
- бизнес (деловая переписка, переговоры, совещания, конференции, сопровождение)
- маркетинг (рекламные материалы, наполнение сайта, пресс-релизы и статьи).
Перевод больших объемов в короткие сроки.
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