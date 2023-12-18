Немного о себе
Мой опыт включает в себя работу в различных областях, в том числе веб-дизайне для малого и среднего бизнеса. Я имею опыт работы с фирменным стилем, с сайтами, дизайном логотипов, мобильных приложений и пользовательских интерфейсов.
Я против войны в Украине!
Баннеры
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$10/час
от $80от 1 дня
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $160от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $160от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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$5/час
от $10от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $45от 1 дня
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