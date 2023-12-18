Немного о себе

Мой опыт включает в себя работу в различных областях, в том числе веб-дизайне для малого и среднего бизнеса. Я имею опыт работы с фирменным стилем, с сайтами, дизайном логотипов, мобильных приложений и пользовательских интерфейсов.