Многопрофильный фрилансер: качественная обработка любых изображений, выполнение рефератов и курсовых работ, написание стихов и прозы.

1. Обработка фото, создание коллажей или восстановление старых снимков.

- ретушь

- цветокоррекция

- монтаж

- реставрация

- нанесение и удаление водяных знаков

- создание коллажей

- разукрашивание фотографий

- обтравка

- замена фона.

2. Написание курсовых работ и рефератов по гумманитарным, правовым, экономическим дисциплинам. Опыт в этой сфере более 12 лет. Выполняла курсовые работы для ВУЗов г.Москвы, г.Курска, г.Орел, г.Воронеж, г.Елец, г.Ливны. Уникальные тексты.

3. Пишу стихи и прозу на разные темы уже 18 лет.