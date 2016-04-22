Многопрофильный фрилансер: качественная обработка любых изображений, выполнение рефератов и курсовых работ, написание стихов и прозы.
1. Обработка фото, создание коллажей или восстановление старых снимков.
- ретушь
- цветокоррекция
- монтаж
- реставрация
- нанесение и удаление водяных знаков
- создание коллажей
- разукрашивание фотографий
- обтравка
- замена фона.
2. Написание курсовых работ и рефератов по гумманитарным, правовым, экономическим дисциплинам. Опыт в этой сфере более 12 лет. Выполняла курсовые работы для ВУЗов г.Москвы, г.Курска, г.Орел, г.Воронеж, г.Елец, г.Ливны. Уникальные тексты.
3. Пишу стихи и прозу на разные темы уже 18 лет.
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Портфолио
- Планы курсовых работ 2015г - пара примеров215 просмотров
- Обработка фото.120 просмотров