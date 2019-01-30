GalinaTwein

Больше музыки

Добрейшего.

Меня зовут Галина. Имею высшее образование по специальности менеджмент в сфере музыкальных искусств. С детства увлекаюсь и занимаюсь музыкой. Сейчас это: Написание и редактирование треков. Навыки работы в аудио-редакторах. Обращайтесь, если Вам необходим минус, аудио-реклама, фон-музыка или, например, ремикс на Вашу авторскую песню. А может и просто что-то смонтировать или почистить (то же касается и видео-редакторов).

Быстро выполню Ваш заказ в добрые сроки, с максимально творческим подходом и скором, продуктивном режиме.

Ключевые навыки: сведение, мастеринг, озвучка, аудиореклама, аранжировки, минус, композиторство и написание музыки.

Примеры работ: https://soundcloud.com/galina-twein