Galina_Novikova

💠 Привет! Меня зовут Галя, и я сделаю карточку для твоего товара в кратчайший срок ❗️
✅ Карточки товара для WB и OZON;
✅ Дизайн разрабатываю с 0 с учетом всех пожеланий;
✅ Срок исполнения 1-2 дня;
✅ Корректировки вношу бесплатно
Что нужно для заказа ❓
~ фотографии товара в хорошем качестве
~ свойства/ параметры товара, которые выделяем в первую очередь
~ твое видение итоговой картинки
‼️Предоплата 50-100%
Далее высылаю через оговоренное время макеты на согласование, если все подходит, то вносится оставшаяся часть оплаты, и от меня получаете готовые карточки в высоком качестве ☝🏻
Я против войны в Украине!