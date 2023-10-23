Galina_Novikova

💠 Привет! Меня зовут Галя, и я сделаю карточку для твоего товара в кратчайший срок ❗️

✅ Карточки товара для WB и OZON;

✅ Дизайн разрабатываю с 0 с учетом всех пожеланий;

✅ Срок исполнения 1-2 дня;

✅ Корректировки вношу бесплатно

Что нужно для заказа ❓

~ фотографии товара в хорошем качестве

~ свойства/ параметры товара, которые выделяем в первую очередь

~ твое видение итоговой картинки

‼️Предоплата 50-100%

Далее высылаю через оговоренное время макеты на согласование, если все подходит, то вносится оставшаяся часть оплаты, и от меня получаете готовые карточки в высоком качестве ☝🏻