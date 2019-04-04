Galinam_575

Я - копирайтер

Давайте познакомимся

Меня зовут Галина. По диплому я инженер-металлург. В институте меня научили грамотно

взаимодействовать с любой информацией, что очень помогло в дальнейшем.

Несколько лет занимала разные инженерные должности. После переезда в г. Якутск работала воспитателем

детского сада. За семь лет с базовой квалификационной категории доросла до

высшей.

Вернувшись в роднойгород, снова сменила род деятельности. Полтора года в должности директора

магазина «ЦентрОбувь» позволили заглянуть в закулисье торговли. А пять лет в газете «Сельское хозяйство»компании ВДВ научили писать рекламные статьи и обрабатывать авторские тексты.

Такой широкий профессиональный опыт помогает мне писать статьи на разные темы. Мои

предпочтения: воспитание детей, интернет-магазины, посты в соцсетях,

путешествие, организация праздников, дизайн интерьера.

Пишу грамотно и судовольствием. Знаю все программы, необходимые для написания и проверки текста.

Основное качество ̶̶ ответственность.

Вот мои работы: https://drive.google.com/open?id=1fnmS_XJ1q4txkRVc2vLC4k_a5B8K7CjN