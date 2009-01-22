Переводчик-фрилансер

Высшее лингвистическое образование (французский, английский, русский языки)

Специализация

Юриспруденция, бизнес, общеразговорные темы/переписка, религия (протестантизм)

Опыт Перевод художественной литературы, научных работ, публицистических материалов, сертификатов, дипломов, трудовых книжек, материалов для христианского веб-сайта и др. Опыт работы юристом (специализация "Хозяйство и право") и бухгалтером обусловливает владение предметом и гарантирует эквивалентность перевода.

Программное обеспечение

Лицензионная версия Wordfast 5.0 Лицензионная версия электронного словаря ABBY Lingvo 11 Шесть языков MS Office XP

Постоянный доступ к сети Интернет, справочным ресурсам и специализированным словарям

Член всемирной ассоциации переводчиков Proz c июня 2005 г.

По договоренности возможен перевод с русского на английский/французский языки либо с английского/французского на французский/английский язык

Стоимость услуг За одну условную страницу текста языка перевода (1800 печатных знаков, включая пробелы)

Английский/Французский - Русский 200 рублей

Русский - Английский/Французский 400 рублей

Английский/Французский - Французский/Английский 600 рублей

По желанию заказчика стоимость услуг может рассчитываться, исходя из количества слов оригинала.

Добро пожаловать на мою профессиональную страницу на www.proz.com/profile/111662

На Ваше электронное письмо по адресу guzla @ rambler.ru ответ будет отправлен при первой возможности.

Конфиденциальность перевода гарантируется.

Соблюдение Ваших интересов и сроков выполнения заказа - дело моей профессиональной чести.